Veel vegaburgers nog steeds ongezond vanwege te veel zout

Bijna twee derde van de vegaburgers bevat nog steeds te veel zout en/of verzadigd vet. De Consumentenbond stelt dat vast na een nieuw onderzoek van vegetarische en veganistische burgers die verkrijgbaar zijn bij grote supermarkten. Twee jaar geleden kwam de bond tot diezelfde conclusie.

Een gezonde vegaburger mag volgens richtlijnen van het Voedingscentrum niet meer dan 2,5 gram verzadigd vet en 1,13 gram zout per 100 gram bevatten. Zo'n burger is gemaakt van bijvoorbeeld soja, noten, erwteneiwit of groente.

Zowel supermarkt- als A-merk-producten bleken te veel zout of verzadigd vet te bevatten, zoals die van de merken Vivera, Valess, De Vegetarische Slager en die van Lidl. Van Albert Heijn zijn er maar drie van de tien gezond, van Jumbo vier van de acht en van Garden Gourmet twee van de vier.

Overigens hanteert het Voedingscentrum ook richtlijnen op het gebied van eiwitten, ijzer en vitamine B12. Slechts 4 van de 75 door de Consumentenbond onderzochte burgers bleken te voldoen aan alle criteria.

Minder scheutig met zout

De Consumentenbond roept fabrikanten op om minder scheutig te zijn met zout. "Met wat minder zout zijn ze nog steeds gezonder ten opzichte van vlees, dus fabrikanten zijn aan zet", zegt directeur Sandra Molenaar.

Ze wijst er bovendien op dat vega varianten een stuk duurzamer zijn. "Niet alleen qua dierenwelzijn, maar ook door de veel kleinere impact op het klimaat."

Nieuwsuur dook eerder in de wereld van de vegaburger: