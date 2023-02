Terug bij FC Utrecht is Labyad bijna weer de oude: 'Nog een paar procent'

Hij was de laatste die FC Utrecht een Europese zege schonk, met zijn winnende goal in 2017 in de Europa League-wedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg. Zakaria Labyad is terug in zijn geboortestad. En dat schept verwachtingen. Dat mag ook, vindt Labyad. Hoewel een knieblessure hem lang van het veld hield, is hij weer bijna de oude. "Daar zit ik nog een paar procent vanaf." Geschiedenis herhaalt zich De geschiedenis herhaalt zich een beetje voor de 29-jarige Labyad, die eerder onder trainer Erik ten Hag (2016-2018) op de vertrouwde grond van zijn geboortestad zijn carrière nieuw leven inblies. Hij verdiende een miljoenentransfer naar Ajax, de club die zijn aflopende contract niet verlengde. "Ik heb vooral bewijsdrang naar mijzelf", zegt Labyad aan de vooravond van zijn rentree op de velden. "Ik kijk nu uit naar de eerste minuten in een vol stadion."

Het duel met Sparta Rotterdam kwam vrijdag nog iets te vroeg, ruim tien maanden nadat hij bij Ajax een zware knieblessure had opgelopen. Dinsdag wacht Spakenburg in de kwartfinale van de KNVB-beker, vrijdag komt Fortuna Sittard in de eredivisie op bezoek bij de nummer zeven in de eredivisie. Hoewel hij pas vorige week zijn handtekening zette onder een anderhalf jarig contract, met een optie voor nog een extra seizoen, stroomde Labyad al in tijdens de laatste maanden van zijn revalidatie. "Ook al trainde ik niet met de groep mee, ik was al wel bij de besprekingen van de trainer met het elftal", vertelt de aanvallende middenvelder. "Dat vond ik interessant. Eigenlijk heb ik daardoor een stapje voor."

Labyad voelde meteen de wederzijdse waardering, reden voor hem om niet voor een buitenlands avontuur te kiezen. "De groep wilde mij er ook graag bij hebben. Ze namen mij ook mee in alle processen. Het geeft een warm gevoel om weer terug te zijn." Hij had ook naar Italië gekund, de lokroep uit een grote competitie bracht hem zeker aan het twijfelen. "Het was ontzettend moeilijk. Als voetballer wil je dingen beleven, bijvoorbeeld een nieuwe cultuur. Het vertrouwen dat ze hier in mij hebben en ik in Utrecht heeft de doorslag gegeven." Voorzichtig brengen Trainer Michael Silberbauer bekeek het allemaal van een afstandje en gaf Labyad alle ruimte te integreren in de groep. "Hij was er vaak bij. Hopelijk heeft hij er al wat van opgepikt", doelt hij op de tactische besprekingen. Hoe graag Labyad ook wil, Silberbauer wil hem voorzichtig brengen. Mede daardoor ontbrak hij vrijdag ook nog op het formulier. "In de training konden we ook zien dat hij een goede speler is. Maar hij is er lang uit geweest en hij heeft dus nog wat tijd nodig."