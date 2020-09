Handel in diensten flink geraakt door corona

De handel in diensten is hard geraakt door de coronacrisis. In- en uitvoer lagen miljarden lager dan vorig jaar, meldt het CBS.

De uitvoer van Nederlandse diensten daalde met 7,4 miljard euro in het tweede kwartaal. Dat is 12 procent minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. De import van diensten ging met 17 procent achteruit.

Een dienst is een transactie waarbij een niet-fysiek goed wordt geleverd. Een Nederlands bedrijf dat een callcenter in India inzet importeert zo bijvoorbeeld een dienst. Omgekeerd exporteert een toerist uit China een Nederlandse dienst als hij hier een kaartje koopt voor Madurodam.

Die uitvoer van diensten is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. Van elke euro van ons nationaal inkomen, verdienen we normaal gemiddeld zo'n 14 cent daarmee.

Voor 2 miljard euro meer gestreamd

De terugloop van inkomen uit diensten was het grootst in het reisverkeer. Buitenlandse reizigers besteedden hier 75 procent minder dan vorig jaar. Nederlandse reizigers in het buitenland gaven 90 procent minder uit.

Er zijn ook bedrijven die door de coronacrisis méér diensten zijn gaan verhandelen. Bijvoorbeeld bedrijven die betalingsverkeer regelen voor webshops.

Ook deden streamingdiensten in Europa goede zaken, waarvoor Nederland veel diensten leverde. Zo zijn er Amerikaanse bedrijven die series, films en muziek produceren en de rechten om dat te bekijken en te beluisteren in Nederland registeren. Het registreren van zulk intellectueel eigendom is hier fiscaal gunstig.

Als een serie dan in een ander Europees land aan kijkers wordt aangeboden, dan exporteert Nederland die dienst naar dat land. Bij elkaar steeg de export van intellectueel eigendom in het tweede kwartaal met 13 procent, goed voor 2 miljard euro extra. Veel van dat geld stroomt uiteindelijk wel weer terug naar de producent van de serie, film of muziek, bijvoorbeeld in Amerika.