Miljardenmeevaller dankzij winstbelasting, dit jaar nóg meer verwacht

Vorig jaar is er meer winstbelasting binnengekomen dan ooit en voor dit jaar is de verwachting dat het bedrag nog verder doorstijgt. RTL Nieuws meldt dat er afgelopen jaar 38,5 miljard euro is opgehaald.

Het kabinet had oorspronkelijk gerekend op 27 miljard euro aan inkomsten van de belasting op winst. Er is dus een meevaller van 11 miljard euro. De oorzaak is dat bedrijven in Nederland meer winst hebben gemaakt dan verwacht.

Haagse bronnen zeggen tegen de NOS dat verwacht wordt dat bedrijven dit jaar nog veel meer winst maken en dat de opbrengsten van winstbelasting dus verder zullen oplopen.

Energieplafond en rente

Overigens betekent deze miljardenmeevaller niet per se dat het kabinet opeens heel veel geld over heeft. Er zijn namelijk ook tegenvallers. Zo moet het energieplafond -waarvan de kosten nog niet vaststaan - nog worden betaald.

Verder stijgt de rente op leningen, ook die van de overheid. Aflopende leningen moeten opnieuw gefinancierd worden tegen hogere rentes. De kosten daarvan kunnen in de miljarden per jaar lopen.

Eind april wordt meer duidelijk over de staat van de overheidsfinanciën, want dan maakt het kabinet de balans op in de Voorjaarsnota.