Klinsmann keert na drie jaar terug in voetballerij als bondscoach Zuid-Korea

Jürgen Klinsmann keert na drie jaar afwezigheid terug in de voetballerij. De 58-jarige Duitser gaat aan de slag als bondscoach van Zuid-Korea. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2026 en wordt morgen tijdens een persconferentie gepresenteerd.

De voormalig topspits was eerder bondscoach van Duitsland en de Verenigde Staten. Daarnaast was Klinsmann trainer van de Duitse clubs Bayern München en Hertha BSC. In februari 2020 stapte hij al na tien weken op in Berlijn. Sindsdien bekleedde Klinsmann geen officiële functie in de voetbalwereld.

In Zuid-Korea is hij de opvolger van de Portugees Paulo Bento, die het Aziatische land op het WK in Qatar naar de achtste finales leidde. Daarin was Brazilië met 4-1 veel te sterk. De meest succesvolle voorganger van Klinsmann is Guus Hiddink, die met Zuid-Korea in 2002 de halve finale van het WK haalde.

Op 24 maart zit Klinsmann voor het eerst op de Koreaanse bank, bij een oefenduel met Colombia. Zuid-Korea is geplaatst voor het Aziatisch kampioenschap, dat dit jaar in Qatar gehouden wordt.