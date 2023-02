Opnieuw twee explosies bij Rotterdamse panden

In Rotterdam zijn vannacht opnieuw twee explosies bij panden geweest. Er raakte niemand gewond, wel raakten de panden beschadigd. Het totaal aantal explosies deze maand in Rotterdam komt daarmee op veertien, schrijft Rijnmond.

De eerste explosie vannacht was rond 01.00 uur bij een woning aan de Zoutziedersstraat in Rotterdam-West. Door de klap sneuvelden enkele ramen. Een paar uur later was er een explosie bij een kapperszaak op het Hudsonplein, anderhalve kilometer verderop. Ook hier was glasschade.

Voor beide ontploffingen is nog niemand aangehouden. Het is ook niet duidelijk of er een verband is tussen de twee explosies. De politie doet onderzoek en roept mensen die meer weten op om zich te melden.

Deze maand was er volgens Rijnmond ongeveer een explosie per twee dagen. Bij een ervan raakte een man zwaargewond. Vorige week waren er zelfs zes explosies in een week tijd. De Rotterdamse politie formeerde begin deze maand een groot rechercheteam dat moet onderzoeken of er een verband bestaat tussen de aanslagen.