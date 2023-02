Zeeuwse kustwacht redt vier opvarenden en twee wandelaars

De Zeeuwse kustwacht heeft gisteren twee keer de reddingshelikopter ingezet om mensen te redden. Dat meldt Omroep Zeeland. Een speedboot kwam aan het begin van de middag vast te zitten op een zandplaat ter hoogte van Yerseke.

Een boot van de brandweer ging op de melding af, maar kwam zelf ook vast te zitten in het ondiepe water. Daarom besloot de kustwacht een reddingshelikopter te sturen.

De vier opvarenden zaten al enige tijd vast en zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis in Goes gebracht.

Wandelaars vermist

Later op de middag moest de helikopter opnieuw in actie komen. Twee wandelaars waren als vermist opgegeven in Het Verdronken Land van Saeftinghe, een natuurgebied aan de grens met België.

De kustwacht pikte de twee op en heeft hen in een haven aan de rand van het gebied weer afgezet. De wandelaars waren verdwaald geraakt.