'Eigenaren gasvrije woning positief over keuze, wel ontevreden over traject'

In 2050 moeten bijna 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij zijn. Om te onderzoeken hoe je dat het best en het snelst kan doen, begon de overheid in 2018 een experiment met 'proeftuinen' in 66 gemeenten. Het gaat om wijken in onder meer Amsterdam, Zwolle, Purmerend en Groningen.

Voor het onderzoek dat TNO nu heeft gepubliceerd, werden inwoners van zes gemeenten bevraagd. In totaal hebben 125 van de 441 benaderde huishoudens de vragenlijst ingevuld.