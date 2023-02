Opnieuw ontslagen bij Twitter: minder dan 2000 mensen over

Twitter heeft dit weekend opnieuw minimaal 200 werknemers ontslagen. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times. Dat is ongeveer 10 procent van het aantal mensen die nog voor het socialemediabedrijf werkten. Twitter heeft zelf nog niet gereageerd op het nieuws.

Na de overname van Twitter door Elon Musk in oktober vorig jaar zijn er meerdere ontslagrondes geweest. Om kosten te drukken heeft Musk, die ook topman is van autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, het personeelsbestand teruggebracht van 7500 naar inmiddels minder dan 2000.

Volgens ingewijden die spraken met The New York Times zijn de ontslagen gevallen onder productmanagers, datawetenschappers en technici die werkten aan de betrouwbaarheid van de site. Ook werd het team dat de diensten onderhoudt waarmee Twitter geld verdient, teruggebracht van dertig naar acht mensen.

Grote ontslagrondes in techsector

De afgelopen tijd waren er meer grote ontslagrondes bij grote techbedrijven. Zo verdwijnen bij Google 12.000 banen. Microsoft maakte vorige maand bekend 10.000 banen te schrappen en bij webwinkel Amazon gaat een streep door 18.000 arbeidsplaatsen. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde in november vorig jaar een grote ontslagronde aan: bij Meta verliezen 11.000 werknemers hun baan.