Wekdienst 27/2: Groningse overheden reageren op aardbevingsrapport • Nieuwe ISS-bemanning

Goedemorgen! Groningse bestuurders gaan in een persconferentie in op het rapport over de aardbevingsproblematiek in Groningen en de Britse premier Sunak en Europese Commissievoorzitter Von der Leyen praten over het Noord-Ierland-protocol.

Groningse bestuurders reageren in een persconferentie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen. Het gaat om René Paas, de commissaris van de koning in de provincie, burgemeester Koen Schuiling van Groningen en Johan Remkes, de voorzitter van het Nationaal Programma Groningen. Het drietal doet in de persconferentie in Den Haag onder meer voorstellen voor de aanpak van de aardbevingsschade.

De automobilist die in de zomer van 2020 inreed op een druk terras in Gennep hoort van de rechter het vonnis in zijn zaak. Bij het ongeluk raakten de eigenaresse en vijf gasten gewond.

De Britse premier Sunak praat met Europese Commissievoorzitter Von der Leyen over het zogeheten Noord-Ierland-protocol, dat al langere tijd een heet hangijzer is tussen Brussel en het Verenigd Koninkrijk. Het protocol is onderdeel van de Brexit-afspraken en moet voorkomen dat op het Ierse vasteland een harde grens ontstaat.

Vier ruimtevaarders uit de Verenigde Staten, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten vertrekken naar het internationale ruimtestation ISS. Daar verblijven momenteel al zeven astronauten. Drie van hen zouden volgende maand naar de aarde terugkeren, maar vanwege een lek aan een gekoppeld ruimteschip moeten ze nog tot september blijven. Wat heb je gemist? PostNL schrapt dit jaar 200 tot 300 voltijdbanen om de kosten te drukken. Ook worden andere maatregelen genomen om te bezuinigen, meldt het bedrijf. "Het jaar 2022 werd een jaar waarin we moesten navigeren in snel veranderende en turbulente omstandigheden", verklaart ceo Herna Verhagen de stap. De recordhoge inflatie en het consumentenvertrouwen dat een dieptepunt bereikte, werkte door in de resultaten van het postbedrijf, aldus Verhagen. Dit jaar nog moet er in totaal 20 miljoen euro worden bespaard. De bezuinigingen treffen vooral de pakketafdeling, aldus PostNL. Daarom verdwijnen er op die afdeling dus 200 tot 300 banen. Ander nieuws uit de nacht 'Eindexamens wis- en natuurkunde steeds makkelijker': In de afgelopen dertig jaar stegen de gemiddelde cijfers bij het eindexamen wiskunde met een half punt en bij het eindexamen natuurkunde zelfs met een heel punt. Vwo-scholieren werden echter niet slimmer, de examens werden makkelijker, zeggen onderzoekers.

Kabinet verzet zich tegen 'tolheffing' voor streamingdiensten: Telecombedrijven willen populaire diensten als Netflix, Spotify en Viaplay een extra heffing opleggen, omdat ze het netwerk zwaar belasten.

Noorderlicht te zien op verschillende plekken in Nederland: Onder meer in Drenthe, Groningen, Gelderland en Friesland konden liefhebbers een glimp van het poollicht opvangen.

En dan nog even dit Dat ChatGPT op basis van kunstmatige intelligentie prima teksten kan schrijven, is inmiddels wel bekend. Maar op Tiktok zetten gebruikers de AI-tool nu ook in voor andere creatieve doeleinden, namelijk haken en naaien. Verschillende gebruikers van het sociale medium postten de afgelopen tijd video's waarin ze het programma opdracht geven een patroon te maken voor een haak- of naaiwerkje, zag The Guardian. En dat levert niet altijd geslaagde resultaten op. "Een gehaakt gedrocht", zo omschreef een TikTok-gebruiker een van de werkjes die ze op basis van een gegenereerd patroon haakte. Lees hier het hele artikel.