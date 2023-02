Snowboardtraining met De Blois: 'Je gaat naar boven en dan zie je dit, prachtig'

Als snowboarder Glenn de Blois in het skiliftje stapt in het dal van Sankt Moritz, kleuren de bergtoppen nog roze door de ochtendzon. Zo vroeg is het. "Acht uur 's ochtends en min 17 graden, maar het is wel mooi weer", glimlacht de Nederlander. "Een superdag vandaag, we zijn zowat een van de eersten."

De 27-jarige Westlander is niet een weekje op wintersportvakantie. Tijdens zijn verblijf in het Zwitserse skioord moet hij hard werken richting het WK. Hoe zijn werkdag eruit ziet? Met drie anderen stort hij zich meerdere keren in volle vaart op een bochtig en heuvelig parcours de helling af.

Wereldvak

Het leven als snowboardcrosser is niet verkeerd. "Een wereldvak. Je wordt 's ochtend vroeg wakker, je gaat naar boven en dan zie je dit. Dat is toch prachtig", zegt De Blois uitkijkend over het Zwitserse dal.

Vanaf donderdag boardt De Blois bij de WK in het Georgische Bakoerjani. Ter voorbereiding op de WK is hij in Sankt Moritz op trainingskamp met het Zwitserse nationale snowboardteam.

"De Nederlandse skivereniging en NOC*NSF hebben een deal met Zwitserland, dat ik met hen meetrain. Ik ben voor Zwitserland een Zwitser, maar ik kom gewoon voor Nederland uit. Ik heb gewoon een Nederlands paspoort."