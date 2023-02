Kabinet verzet zich tegen 'tolheffing' voor streamingdiensten

Het kabinet verzet zich tegen de Europese plannen om telecombedrijven toe te staan een extra heffing op te leggen aan streamingdiensten en andere diensten die leiden tot veel internetverkeer. Volgens minister Adriaansens van Economische Zaken blijkt uit onderzoek dat zo'n 'tolheffing' alleen de telecombedrijven iets oplevert, en dat consumenten vooral duurder uit zijn.

Telecombedrijven willen populaire diensten als Netflix, Spotify en Viaplay een extra heffing opleggen, omdat ze het netwerk zwaar belasten. Met het geld willen de telecombedrijven naar eigen zeggen investeren in nieuwe digitale infrastructuur. De Europese Commissie wil de heffing mogelijk toestaan en is daarvoor onlangs een consultatie gestart.

Maar volgens Adriaansens zal zo'n heffing grotendeels worden doorberekend aan abonnees en kijkers. Die gaan daardoor meer betalen, terwijl ze ook al geld kwijt zijn aan de telecombedrijven voor toegang tot het internet. Daarmee krijgen de telecomaanbieders dubbel betaald, vindt Adriaansens.

Leidt niet tot investeringen

De minister heeft economen van het bureau Oxera onderzoek laten doen, en daaruit blijkt ook nog eens dat zo'n Europese 'tolheffing' "niet direct leidt tot extra investeringen in de aanleg of kwaliteit van digitale infrastructuur". Ze heeft het onderzoek naar de Tweede Kamer en Brussel gestuurd "om de Nederlandse zorgen kenbaar te maken".

Daarnaast vindt Nederland, samen met andere Europese landen, dat de plannen in strijd zijn met de zogeheten 'netneutraliteit'. In 2015 werd afgesproken dat telecomaanbieders internetverkeer niet mogen blokkeren, vertragen of aparte tarieven mogen opleggen voor verschillende diensten.

"Alles bij elkaar genomen, stelt het kabinet dat dit niet de juiste weg is om de Europese digitaliseringsambities te gaan waarmaken", zegt Adriaansens.