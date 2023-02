PostNL moet bezuinigen en schrapt dit jaar honderden banen

PostNL schrapt dit jaar 200 tot 300 voltijdbanen om de kosten te drukken. Ook worden andere maatregelen genomen om te bezuinigen, meldt het bedrijf.

"Het jaar 2022 werd een jaar waarin we moesten navigeren in snel veranderende en turbulente omstandigheden", verklaart CEO Herna Verhagen de stap.

De recordhoge inflatie en het consumentenvertrouwen dat een dieptepunt bereikte, werkte door in de resultaten van het postbedrijf, aldus Verhagen. "De uitdagende omstandigheden houden naar verwachting aan in 2023. Het is daarom cruciaal dat we blijven investeren in het versterken van ons fundament en het verstevigen van onze positie in een dynamische en zeer competitieve markt."

Dit jaar nog moet er in totaal 20 miljoen euro worden bespaard. De bezuinigingen treffen vooral de pakketafdeling, aldus PostNL. Daarom verdwijnen er op die afdeling dus 200 tot 300 banen.

In de komende jaren moet het postbedrijf nog meer bezuinigen, naar eigen zeggen om het "groeitraject te hervatten". In 2024 gaat het om nog eens 25 miljoen euro en vanaf 2025 elk jaar tot 30 miljoen euro.

Minder pakketten

PostNL maakt later vandaag de volledige resultaten over het afgelopen jaar bekend. In het derde kwartaal van 2022 had het bedrijf het moeilijk. Door de stijgende prijzen werd er minder gekocht en stuurden bedrijven ook minder pakketten. Door de stijgende energieprijzen moet PostNL ook meer geld uittrekken om busjes en vrachtwagens te kunnen laten rijden.