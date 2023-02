Noorderlicht goed te zien boven Nederland: 'Relatief zeldzaam'

Een bijzonder fenomeen afgelopen nacht: op verschillende plekken in Nederland was het noorderlicht te zien. Onder meer in Drenthe, Groningen, Gelderland en Friesland konden liefhebbers een glimp van het poollicht opvangen. Dat is relatief zeldzaam, vertelde weervrouw Harma Boer eerder al tegen RTV Noord. "De meeste kans om het noorderlicht te zien is vooral op hoge noorderbreedtes, maar soms kun je het ook in Nederland waarnemen", aldus de weervrouw. Dit zijn beelden van het fenomeen:

Op Twitter delen meerdere mensen vanuit het hele land foto's en video's van het noorderlicht: