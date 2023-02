Wout wint op Wembley, onder tovenaar Ten Hag kan plots alles weer bij Manchester

Terwijl de voetballers van Manchester United over elkaar heen struikelen van geluk, pakt er iemand een momentje voor zichzelf. Hij zit gehurkt, pal voor de uitzinnige fans. Hij ziet duizenden emoties op duizenden gezichten. Hij geniet. Wout Weghorst wint op Wembley. Het leest als een stripboek, maar is de realiteit. Zojuist is Newcastle United met 2-0 verslagen. De finale van de League Cup wordt gewonnen en daarmee is de eerste prijs van het seizoen binnen voor United. Casemiro, maker van de openingstreffer en uitgeroepen tot man van de wedstrijd, zweept het publiek weer eens op met armgebaren. Ondertussen tonen veel fans de Argentijnse vlag, waar Lisandro Martinez, aanjager als altijd, dan weer met een tevreden lach naar kijkt. Twijfels Weghorst (niet goed genoeg), Casemiro (te duur) en Martinez (te klein): bij hun komst naar United waren er over alle drie twijfels. Juist nu zijn het de spelers die met hun karakter - want dat hebben ze - de door Erik ten Hag gebouwde machine laten draaien. "Je voelt wel dat er iets speciaals gaande is, dat proef je ook in het team", stelt Weghorst, in de finale goed voor een assist. "We hebben jongens die weten wat er gevraagd wordt om prijzen te winnen. De trainer zelf ook, die leeft daarvoor en straalt dat ook uit."

Een interview met Wout Weghorst nadat hij met Manchester United de League Cup heeft gewonnen ten koste van Newcastle United. - NOS

"Ik heb hier bij United wel een speciaal gevoel, moet ik zeggen. Ik heb een aantal clubs gehad, maar dit heb ik nog nooit zo beleefd", aldus een stralende Weghorst, die op zijn dertigste zijn eerste prijs heeft binnengesleept. Karakterploeg Jarenlang was United, een van de grootste clubs ter wereld, een zielloos elftal vol eenlingen. Onder Ten Hag is het een karakterploeg vol passie geworden. De ooit modale voetballer uit de eredivisie is momenteel de koning van Manchester. "Er heerst een vorm van optimisme en opwinding die al een paar jaar niet zo gevoeld is. En zeker niet langdurig sinds het pensioen van sir Alex Ferguson in 2013", weet BBC-journalist Simon Stone, die de club al meer dan twintig jaar volgt. "Je kunt niet zeggen dat zijn voorgangers David Moyes, Louis van Gaal en Jose Mourinho geen goede coaches zijn. Maar Ten Hag heeft heel de club nu achter zich. Hij heeft een formule gevonden om een team te creëren dat leuk voetbalt en wint."

Voor de League Cup-finale tegen Newcastle United op Wembley spreken de fans van Manchester United hun bewondering uit voor Erik ten Hag. - NOS

Het is diep in de tweede helft als de gehele 'rode' kant van Wembley zijn naam scandeert. De 53-jarige Ten Hag uit Haaksbergen, toegezongen op heilige voetbalgrond. Het is echt zo. "Elke fan is gek op hem", schreeuwt een jonge United-supporter. "Hij heeft het geloof teruggebracht", vult zijn vader aan. "We hebben weer zin om naar de wedstrijden te gaan. Normaal speelde iedereen voor zichzelf, maar nu spelen ze voor het team. Dat is de verdienste van Ten Hag." En Weghorst dan? Ook die kan op steun vanuit de fans rekenen. "Ik ben blij met Weghorst in plaats van Cristiano Ronaldo", vertelt een fan van middelbare leeftijd. "Hij geeft dit team precies wat we nodig hebben. Hij moet alleen wat meer goals maken." Bezinning Terug naar dat moment na het laatste fluitsignaal. De gehurkte Weghorst pal voor de tribune. Even alleen. Even weg van de rest. Een moment van bezinning, vertelt de spits uit Borne. "Gedurende zo'n finaledag zegt iedereen tegen je dat je ervan moet genieten. Maar het gaat maar om een ding: leveren. Je bent de hele dag in volle focus. Dus ja, dan geniet je niet zoveel." "Als je dan uiteindelijk wint, je hebt geleverd en je ziet die fans gaan. Ik heb wel geleerd om dan echt even je momentje te pakken en te genieten. Ik heb alles in me opgenomen", vertelt Weghorst, terwijl zijn ogen beginnen te stralen.