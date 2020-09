Vijf weetjes voor bij koffieautomaat over PSV's opponent: feniksclub Mura

PSV strijdt vanavond met NS Mura om een plek in Europa League-playoffs. En nee, het is geen schande dat je die club niet kent. Ook PSV-trainer Roger Schmidt noemde Mura vrijdag nog 'de Sloveense ploeg'. Om toch goed beslagen ten ijs te komen bij de koffieautomaat, of voorafgaand aan de online meetings, vijf weetjes over NS Mura. De faillissementen NS Mura bestaat officieel pas acht jaar, maar werd gebouwd op de ruïnes van twee voorgangers: NK Mura en ND Mura 05. Zowel in 2005 als 2012 moest de club opnieuw beginnen in de lagere divisies, vanwege een faillissement.

Als je de geschiedenis van alle drie de clubs bij elkaar optelt, wat de Sloveense bond overigens niet doet, strekt die zich uit over bijna honderd jaar: van 1924 tot nu. En goed nieuws voor de fans: daar komen waarschijnlijk nog wel wat jaren bij, de financiële situatie schijnt tegenwoordig stabiel te zijn. De grootste kracht De verdediging. In vier competitiewedstrijden en twee duels in de (voorronden van de) Europa League kreeg de ploeg nog geen enkele treffer tegen. Ondanks de aanvallende speelstijl.

Mura-PSV live bij de NOS Het duel tussen NS Mura en PSV is vanaf 19.00 uur te volgen via NPO Radio 1 en een liveblog op deze site. De samenvatting is te zien in Studio Sport om 23.35 uur op NPO 1.

In Matko Obradovic heeft Mura een ervaren doelman, die in goede vorm verkeert. En met een opmerkelijk rugnummer speelt: 69. Maar dit terzijde. De motor Nino Kouter is de man om wie het draait bij NS Mura. De 26-jarige verdedigende middenvelder werd de afgelopen interlandperiode voor het eerst opgeroepen voor de Sloveense nationale ploeg.