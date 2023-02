Na Ronaldo bereikt ook Messi magische mijlpaal van 700 clubdoelpunten

Lionel Messi heeft niet voor de eerste keer in zijn loopbaan geschiedenis geschreven. De 35-jarige Argentijn maakte namens Paris Saint-Germain tegen Olympique de Marseille (0-3 winst) het 700ste clubdoelpunt van zijn loopbaan.

In de Franse klassieker, 'Le Classique', zette Kylian Mbappé de club uit Parijs op aangeven van Messi op voorsprong en na een fraaie voorzet van Mbappé tikte Messi van dichtbij de 0-2 binnen. De tandem Messi-Mbappé was ook verantwoordelijk voor de derde goal, met een subtiele pass van Messi en een volley van Mbappé.

De 0-2 was het 28ste doelpunt van Messi voor PSG en inclusief zijn 672 doelpunten voor FC Barcelona het 700ste clubdoelpunt in totaal. Onder coach Frank Rijkaard maakte Messi op 1 mei 2005 namens Barcelona zijn eerste clubdoelpunt ooit in het competitieduel met Albacete.

Ronaldo

De mijlpaal van 700 clubgoals is niet geheel uniek. Cristiano Ronaldo kwam op 9 oktober vorig jaar namens Manchester United met een treffer tegen Everton op 700 doelpunten in clubverband. Inmiddels staat de Portugees van Al-Nassr op 709.