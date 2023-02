Nieuw migrantendrama beroert Italië: 'Alleen smokkelaars schuld geven is hypocriet'

Moedeloosheid en frustratie overheersen in Italië, na het dodelijke ongeluk met een migrantenboot voor de kust van de zuidelijke regio Calabrië. De schipbreuk, waarbij zeker 59 mensen om het leven kwamen, heeft het politieke debat over illegale migratie in het land opnieuw aangewakkerd. Ieder jaar proberen tienduizenden migranten Europa te bereiken via de Middellandse Zee. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn dit jaar al meer dan 13.000 migranten aan land gekomen in Italië, ruim twee keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar. Onder de dodelijke slachtoffers in Calabrië waren zeker twaalf kinderen. Hulpverleners ter plaatse vertelden dat ze "te erge" dingen hebben gezien:

In het uiterste zuiden van Italië zijn tientallen lichamen aangespoeld van migranten die schipbreuk hebben geleden. Zo'n vijftig mensen zijn gered, maar er worden er nog steeds veel vermist. - NOS

De Italiaanse premier Meloni zegt al vanaf haar aantreden in september dat ze de toename van het aantal migranten dat de Italiaanse kust bereikt een halt wil toeroepen. Ze richt haar pijlen tot nu toe vooral op hulporganisaties: die krijgen sinds kort te maken met strengere regels, die het redden van migranten uit zee lastiger maken. Maar de hulporganisaties zijn slechts verantwoordelijk voor de komst van 10 tot 15 procent van het totale aantal migranten dat Italië bereikt. Bovendien zijn ze niet actief voor de kust van Calabrië. 'Luchtspiegelingen' Vandaag herhaalde Meloni dat haar regering illegale migratie wil voorkomen. De premier houdt mensensmokkelaars verantwoordelijk voor het ongeluk met de migrantenboot. "Het is onmenselijk om het leven van mannen, vrouwen en kinderen op het spel te zetten voor de prijs van een 'ticket', in ruil voor een vals vooruitzicht op een veilige overtocht", aldus de premier. Ook andere regeringsleden haalden uit naar mensenhandelaren. Die houden de migranten "illusoire luchtspiegelingen van een beter leven" voor, zei minister Piantedosi van Binnenlandse Zaken. Volgens hem moet veel harder worden opgetreden tegen de "netwerken van illegale immigratie, waarin gewetenloze mensenhandelaren actief zijn". Blik op Europa Die handelaren zijn onderdeel van een groter probleem, vinden andere politici. "Alleen de smokkelaars de schuld geven, zoals centrumrechts nu doet, is hypocriet", zegt Laura Ferrara, die voor de Italiaanse populistische Vijfsterrenbeweging in het Europees Parlement zit. "De waarheid is dat de EU geen effectieve alternatieven biedt voor degenen die worden gedwongen hun land van herkomst te verlaten. Daar moeten we eensgezind aan werken." Ze is niet de enige die naar Europa wijst. Ook de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken en president Sergio Mattarella roepen de Europese Unie op om snel actie te ondernemen. Volgens hem moet de EU, waarbinnen al jaren wordt gepraat over de buitengrenzen en het gemeenschappelijke migratiebeleid, investeren in de ontwikkeling van de herkomstlanden van migranten. Veel jongeren daar voelen zich nu "gedwongen om te vertrekken vanwege een gebrek aan vooruitzichten", aldus Mattarella.

Italiëcorrespondent Heleen d'Haens: "Als het gaat om het voorkomen voor dit soort tragedies wijzen Italiaanse politici steevast naar Europa. De EU zou meer geld en meer middelen moeten leveren om de Europese buitengrenzen te bewaken en afspraken te maken met de landen waarvandaan migranten vertrekken. Het schip dat vanochtend in nood raakte, vertrok echter uit Turkije: een land waarmee de EU al duidelijke afspraken heeft. Bovendien was het schip al door de Europese grenspolitie Frontex opgemerkt, maar waren de omstandigheden op zee simpelweg te onrustig om het te kunnen redden. Aan onduidelijke afspraken of onvoldoende grenspatrouilles was dit drama dus niet te wijten. Toch zullen de Italiaanse premier Meloni en haar rechtse regering de ramp gebruiken om het thema migratie hoog op de Europese agenda te houden. Op de korte termijn wil Meloni vooral dat de EU afspraken maakt met Noord-Afrikaanse landen als Libië en Tunesië, waar ook veel migranten vandaan komen."