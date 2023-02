Ten Hag na eerste prijs met United: 'Kunnen hoge toppen bereiken, dat besef is er'

"Dit moet een inspiratie zijn voor meer", zei Ten Hag tegen Viaplay na de winst op Newcastle United (2-0) in de finale. "Het geeft vertrouwen voor dit seizoen en de toekomst. Want ik heb, als het goed is, een aantal jaren om te bouwen."

Het winnen van de League Cup is niet alleen het einde van een bijna zes jaar durende prijzendroogte bij Manchester United, manager Erik ten Hag hoopt vooral dat het een stimulans is om door te pakken.

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij volgt de ontwikkelingen van zijn oude club op de voet. Ook hij is onder de indruk van de prestaties van Ten Hag. "Erik heeft het uitermate goed gedaan en het op een fantastische manier opgebouwd. Je ziet dat terug in het spel en de resultaten. Het is een knap staaltje vakwerk."

De start van het seizoen was nog moeizaam, maar al snel sloeg het sentiment in positieve zin om.

Manchester United is op drie andere fronten nog actief. Zowel in de FA Cup als de Europa League zit United in de achtste finale. In de Premier League heeft het weliswaar acht punten minder dan koploper Arsenal, maar een terugkeer in de Champions League lijkt met een stevige topvierklassering aanstaande.

"Voor de club betekent dit heel veel na die prijzendroogte", merkte Ten Hag, die donderdag met zijn elftal indruk maakte met een zege op FC Barcelona.

Eerste prijs voor Weghorst

Voor Wout Weghorst betekende de League Cup de eerste hoofdprijs in zijn carrière. En hij heeft niet het idee dat het de laatste is. "Je voelt wel dat er echt iets speciaals gaande is."

"We zijn op de goede weg en ze beseffen dat we hoge toppen kunnen bereiken", vervolgde Ten Hag. "Deze groep kan zich ook vormen naar een wedstrijd. Als het mooi kan, kunnen ze geweldig voetballen, zoals afgelopen week tegen Barcelona. Vandaag was meer een vechtwedstrijd met een hoge intensiteit tegen een fysieke sterke tegenstander."