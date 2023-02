Na Europese domper incasseert Barcelona bij laagvlieger Almería nieuwe klap

Het was pas de tweede competitienederlaag van het seizoen, na de 3-1 bij Real Madrid op 16 oktober vorig jaar. Het verschil tussen Barcelona en nummer twee Real is zeven punten. Real speelde zaterdag gelijk tegen Atlético Madrid (1-1) .

Het was tot voor kort hosanna bij FC Barcelona, maar na de Europese uitschakeling door Manchester United volgde vandaag een zeperd in La Liga. De koploper ging op bezoek bij nummer negentien Almería met 1-0 onderuit.

Massaal opvangen, als het kan een hengst naar voren en dan maar zien wat de twee spitsen kunnen; het spel van Almería was even simpel als effectief. De enige kans werd door El Bilal Touré in de 24ste minuut fraai benut.

De Malinese aanvaller was Barça-verdediger Andreas Christensen na een pass van de Colombiaan Luis Suárez te slim af en passeerde doelman Marc-André ter Stegen met een snoeihard schot via de onderkant van de lat.

Stroperig

Barça oogde heel stroperig, combineerde zonder schwung en creëerde voor de rust niets. De Catalanen speelden ook na rust tegen zichzelf. Alméria werd ver teruggedrukt, maar eenmaal bij de zestien aangekomen was er niemand met een goede ingeving.