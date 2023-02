Gewonden bij wraakacties Israëlische kolonisten op Westelijke Jordaanoever

Zeker 98 Palestijnen zijn gewond geraakt bij wraakacties van Israëlische kolonisten in de stad Hawara op de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat meldt de Palestijnse tak van hulporganisatie Rode Halvemaan aan de Israëlische krant Haaretz.

Een paar uur na de schietpartij eerder vandaag in Hawara, waarbij een Palestijn twee Israëliërs doodde, stichtte een groep kolonisten brand. Verschillende auto's en woningen werden in brand gezet.

Volgens de krant werd een woning in brand gestoken terwijl er een Palestijns gezin in aanwezig was. Israëlische veiligheidstroepen konden het gezin veilig naar buiten krijgen.

Er zijn ook berichten van opstootjes in Nablus, iets verderop op de Westelijke Jordaanoever. Een Palestijn moest naar het ziekenhuis daar nadat hij was aangevallen door kolonisten.

Eerder riepen kolonisten op om een mars naar Hawara te houden om "wraak te nemen" voor het schietincident. Op sociale media gaan ook berichten rond om ook de toegang tot Nablus te blokkeren.

Schutter nog gezocht

De Israëlische autoriteiten zijn nog altijd op zoek naar de Palestijnse schutter die de twee Israëliërs doodde. Voorafgaand aan de schietpartij ramde hij de auto waar de twee slachtoffers in zaten. Lokale bronnen melden aan de krant dat de schutter kleding droeg met verwijzingen naar een militante groepering.

De twee slachtoffers zijn twee broers van 20 en 22 jaar oud. Zij woonden in de nederzetting Har Bracha op de Westelijke Jordaanoever.

Partijen in gesprek

Om het oplaaiende geweld van de laatste tijd een halt toe te roepen kwamen hoge Palestijnse en Israëlische afgevaardigden vandaag bij elkaar in Jordanië. De twee partijen hebben afspraken gemaakt om de situatie te de-escaleren. Het was een van de eerste keren in tijden dat hoge functionarissen weer met elkaar praatten.

De Israëliërs hebben beloofd om de komende vier maanden de nederzettingen op de Westbank niet uit te breiden. De twee partijen zeggen volgende maand verder te praten met elkaar. Dat gebeurt dan in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh.