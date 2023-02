Ten Hag verovert op Wembley zijn eerste prijs met United: winst League Cup

Erik ten Hag heeft zijn eerste prijs als manager van Manchester United te pakken. In een volgepakt Wembley werd de League Cup gewonnen, na een regelmatige zege op Newcastle United: 2-0.

De doelpuntenmakers vertellen eigenlijk al het verhaal van de wederopstanding van United, dat sinds 2017 geen hoofdprijs meer gewonnen had.

Casemiro en Weghorst

Casemiro kopte na ruim een halfuur raak uit een vrije trap, de middenvelder die op voorspraak van Ten Hag afgelopen zomer van Real Madrid naar Old Trafford verhuisde. Een andere aanwinst, Wout Weghorst, was even later de aangever bij de 2-0 van Marcus Rashford, die ze misschien wel nooit zo goed zagen als onder het strenge bewind van Ten Hag.