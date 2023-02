Schotse hoop op grand slam voorbij: Franse rugbyers te sterk in zeslandentoernooi

Frankrijk heeft de Schotse hoop op een grand slam in het rugby, winst in alle wedstrijden van het zeslandentoernooi, de grond ingeboord: 32-21.

Schotland maakte in Parijs na een zwak begin in het Stade de France verbeten strijdend nog bijna een 19-0 achterstand ongedaan met tries van Huw Jones en Finn Russell. Daarna drukte de thuisploeg alsnog door.