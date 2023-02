Belang Amerikaanse vermogensbeheerders in Nederlandse bedrijven groeit

Daarbij komt dus dat veel geld wordt belegd via Amerikaanse vermogensbeheerders en dat kan tot problemen leiden, zeggen experts.

Uit die analyse komt naar voren dat de hoge winsten van deze bedrijven nauwelijks bij Nederlandse gepensioneerden terechtkomen, maar dat vooral vermogende particuliere beleggers ervan profiteren. Die hebben veel meer aandelen in deze grote bedrijven, terwijl de pensioenfondsen hun investeringen zoveel mogelijk spreiden om de risico's laag te houden.

De NOS heeft in kaart gebracht wie de aandeelhouders zijn van ASML, Shell, Unilever, ING, Ahold Delhaize, Heineken, DSM en Philips, grote bedrijven met een Nederlandse achtergrond.

De aandeelhouders van grote Nederlandse bedrijven zijn vooral grote Amerikaanse vermogensbeheerders. Slechts een fractie van de directe aandeelhouders zetelt nog in Nederland.

Pensioenfondsen en particulieren kunnen op twee manieren hun geld investeren: ofwel rechtstreeks zelf, ofwel via een vermogensbeheerder. Zulke vermogensbeheerders investeren geld van anderen, zoals particulieren, pensioenfondsen of verzekeraars, en krijgen daar een vergoeding voor. De grootste drie ter wereld zijn allemaal Amerikaans: Blackrock, Vanguard en State Street.

Kleine Nederlandse pensioenfondsen hebben vaak de middelen niet om zelf hun geld te beleggen en besteden het uit, grotere pensioenfondsen als ABP en PFZW doen het op beide manieren: ze investeren het via hun eigen beheerders APG en PGGM én ze laten hun geld beleggen door anderen. Al doen ze dat laatste veel minder. De vijf grootste pensioenfondsen beleggen samen voor nog geen 400 miljoen euro in Blackrock, Amundi en State Street.

Particuliere beleggers stoppen hun vermogen juist steeds meer in de beleggingsmandjes van de grote investeringsfondsen.

Goedkoop en efficiënt

"Er is al een tijd een trend gaande dat er steeds meer wordt uitbesteed aan vermogensbeheerders en ik verwacht dat die nog wel even doorgaat", zegt Gerben Everts, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). De voornaamste reden om dat te doen zijn de kosten - het is goedkoop - en de efficiëntie.

"Dat maakt het voor pensioenfondsen heel aantrekkelijk. BlackRock heeft bijvoorbeeld een verdienmodel waar ze standaardproducten verzorgen voor de allerlaagste kosten. Pensioenfonds ABP bedient meer dan 2,5 miljoen gezinnen in Nederland, voor hen kan die paar procentpunten die je bespaart door je geld uit te besteden soms een veel hogere uitkering betekenen."