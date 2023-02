De Jong brengt met honderdste PSV-goal opluchting in Eindhoven: winst op Twente

De Portugese winteraanwinst Fábio Silva stond na goals als invaller tegen FC Groningen en Sevilla voor het eerst in de basis bij PSV. De aanvaller maakte die verkiezing snel waar door een voorzet van Johan Bakayoko in de 9de minuut binnen te koppen.

PSV heeft FC Twente teruggeworpen in de strijd om de bovenste plaatsen in de eredivisie. De Eindhovenaren wonnen de topper met 3-1 en vergrootten het gat met nummer vijf FC Twente tot zes punten.

In het restant van de eerste helft bleven de kansen uit. Vlak na rust leek PSV de voorsprong te kunnen verdubbelen na een actie van Simons, die Fábio Silva in stelling bracht. De Portugees besloot echter terug te leggen op Simons en dat was geen goede keuze. Weg kans.

Twente uit het niets gelijk

De verkeerde inschatting kwam PSV meteen duur te staan. Een voorzet van links van FC Twente-aanvaller Virgil Misidjan werd door Michel Vlap en Ricky van Wolfswinkel gemist, maar PSV-doelman Walter Benitez liet verrassen en zag de bal in de verre hoek verdwijnen.

Het had daarna nog erger kunnen worden voor PSV, maar Benitez keerde een schot van Václav Cerný en André Ramalho maakte de rebound van Vlap onschadelijk. Na opnieuw een goede voorzet van Bakayoko zorgde Luuk de Jong voor opluchting in Eindhoven met de 2-1 in de 57ste minuut.