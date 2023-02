Jumbo-Visma heerst ook tussen Brussel en Kuurne: Benoot wint, Van Hooydonck tweede

Wie kan Jumbo-Visma dit wielervoorjaar bijhouden? Na de overwinning van Dylan van Baarle zaterdag in Omloop het Nieuwsblad heeft Tiesj Benoot zondag Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen.

En dat is nog niet alles, ook de tweede plaats was voor een Jumbo-Visma-renner: Nathan van Hooydonck. Matej Mohoric werd derde.

De Belg Benoot was de snelste in een sprint van een kopgroep van vijf renners, met ook Tim Wellens en Taco van der Hoorn, die op zo'n zestig kilometer van de finish waren weggereden op een van de vele Vlaamse klimmetjes en uiteindelijk vierde werd.

Jumbo-Visma zat in de finale mee met Benoot en Van Hooydonck en zij probeerden samen de op papier sterkere andere finishers in de vluchtgroep uit te putten. Het ene moment ging Benoot, dan ging Van Hooydonck weer. Maar telkens reden de anderen het gat dicht. Tot Benoot nog een laatste poging deed in de laatste kilometer.

Wellens kon het gaatje niet meer dichten, Benoot won en voltooide daarmee een ijzersterk openingsweekend voor de Nederlandse wielerploeg van het wielervoorjaar.