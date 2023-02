Ajax spoelt kater van Europese uitschakeling weg met moeizame zege op Vitesse

Ajax heeft in de eredivisie met moeite gewonnen op bezoek bij Vitesse (1-2). De Arnhemmers namen brutaal de leiding via Marco van Ginkel, maar Davy Klaassen en Edson Álvarez schonken Ajax uiteindelijk drie belangrijke punten. Met de vijfde competitiezege op rij blijven John Heitinga en Ajax in het spoor van koploper Feyenoord, dat nog een marge heeft van drie punten. De Amsterdammers wilde de kater van de pijnlijke nederlaag tegen Union Berlin in de Europa League dolgraag wegspoelen. Met Vitesse trof Ajax echter een club waartegen de laatste twee keer gelijk werd gespeeld (tweemaal 2-2). Net als tegen de Duitsers had de ploeg van John Heitinga de bal in Arnhem zonder dat het balbezit in eerste instantie werd omgezet naar doelpunten. Vitesse loerde met de snelle Million Manhoef, wekelijks uitblinker bij de Arnhemmers, op de counter tegen de kwetsbare defensie van Ajax. Strijdplan Vitesse werkt (bijna) Trainer Phillip Cocu zag zijn strijdplan na een halfuur bijna perfect worden uitgevoerd. Manhoef werd diep gestuurd, hield het overzicht en gaf de bal op een presenteerblaadje aan Matus Bero. De spits verzuimde om zijn ploeg op voorsprong te zetten en stuitte op doelman Gerónimo Rulli, die donderdag tegen Union Berlin nog de schlemiel was. Even later was het alsnog raak voor Vitesse. Van Ginkel torende bij een hoekschop boven de verdedigers uit en kopte de bal perfect binnen.

Marco van Ginkel wordt bejubeld na de 1-0 - ANP

Ajax, dat tot dat moment ondanks meer dan tachtig procent balbezit slechts tot een paar kleine kansen was gekomen, kwam twee minuten later toch langszij. Vitesse kon een vrije trap niet goed verwerken en de bal viel uiteindelijk voor de voeten van Davy Klaassen. De middenvelder, die patent heeft op belangrijke doelpunten, kon de bal makkelijk binnentikken. Het doelpunt knaagde aan Cocu, omdat Klaassen op het moment van het nemen van de vrije trap buitenspel stond. Nicolas Isimat-Mirin zat er echter nog tussen, waardoor er een nieuwe situatie ontstond en buitenspel werd opgeheven. "In mijn ogen, maar misschien ben ik ouderwets, is het buitenspel. Hij heeft voordeel uit zijn buitenspelsituatie. Dat was wel even slikken voor ons." Heitinga sprak ondanks de gelijkmaker van een "verschrikkelijke eerste helft". "Het moest van ver komen. We waren heel slordig aan de bal en te statisch. Ik wilde veel meer positiewisselingen zien." Opluchting Álvarez Zonder briljant te spelen kwam Ajax na een klein uur spelen toch op voorsprong. Álvarez, die door de wissel van Calvin Bassey voor Steven Berghuis na rust op het middenveld speelde, kopte de bal hard binnen uit een hoekschop van Dusan Tadic. Een opluchting voor de Mexicaan, die zijn vorige 38 doelpogingen niet zag lukken, maar nu zijn eerste doelpunt van het seizoen maakte. Bekijk hieronder de reactie van John Heitinga (Ajax), Phillip Cocu en Million Manhoef (Vitesse).