Ajax spoelt kater Europese uitschakeling weg met moeizame zege op Vitesse

Ajax heeft in de eredivisie met moeite gewonnen bij Vitesse: 1-2. De Arnhemmers namen brutaal de leiding via Marco van Ginkel, maar Davy Klaassen en Edson Álvarez schonken Ajax uiteindelijk drie belangrijke punten.

Ajax wilde de kater van de pijnlijke nederlaag tegen Union Berlin deze week in de Europa League dolgraag wegspoelen. Met Vitesse trof Ajax echter een club waartegen de laatste twee keer gelijk werd gespeeld (tweemaal 2-2).

Net als tegen de Duitsers had de ploeg van Heitinga de bal in Arnhem zonder dat het balbezit in eerste instantie werd omgezet in doelpunten. Vitesse loerde met de snelle Million Manhoef, wekelijks uitblinker bij de Arnhemmers, op de counter tegen de kwetsbare defensie van Ajax.

Strijdplan Vitesse werkt (bijna)

Vitesse-trainer Phillip Cocu zag zijn strijdplan na een halfuur bijna perfect worden uitgevoerd. Manhoef werd diep gestuurd, hield het overzicht en gaf de bal op een presenteerblaadje aan Matus Bero. De spits verzuimde om zijn ploeg op voorsprong te zetten en stuitte op doelman Gerónimo Rulli, die donderdag tegen Union Berlin nog de schlemiel was.

Even later was het alsnog raak voor Vitesse. Van Ginkel torende bij een hoekschop boven iedereen uit en kopte perfect binnen.