Go Ahead Eagles geeft tegen FC Emmen in slotfase zege uit handen

Go Ahead Eagles heeft nagelaten uitstekende zaken te doen in de strijd om handhaving in de eredivisie. De Deventenaren stonden lange tijd voor, maar incasseerden in de slotminuten toch nog de gelijkmaker: 2-2.

Het gat op de ranglijst tussen beide ploegen blijft daardoor acht punten. Bij een zege had nummer elf Go Ahead Eagles de marge aanzienlijk kunnen vergroten. Emmen blijft zestiende.

Voor het team van trainer René Hake, die eerder aan het roer stond bij FC Emmen, maakte Jay Idzes in de beginfase een goal, nadat de thuisploeg de bal na een voorzet niet weg wist te werken.

Fout Diemers

Finn Stokkers had het voor rust nog mooier kunnen maken na inleveren van Mark Diemers. Stokkers knalde de bal echter vanaf randje zestien in de handen van doelman Mickey van der Hart.

Emmen kwam voor de pauze langszij en dat was gezien het povere aanvalsspel verrassend. Het was dan ook niet gek dat er een penalty voor nodig was om op gelijke hoogte te komen.