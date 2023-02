Voetbalsters FC Twente bekeren verder na zege op Ajax

In de eerste helft waren er kansen voor beide teams, waarbij de allergrootste voor Twente was. Na een handsbal van Ajacied Quinty Sabajo ging de bal op de stip en mocht Fenna Kalma aanleggen voor een strafschop. De topscorer van het eredivisieseizoen zag haar inzet echter worden gekeerd door keepster Lize Kop.

Eerder dit seizoen werd het in Enschede 3-1 tijdens het competitieduel tussen beide teams. Toen nam Twente een 2-0 voorsprong en ook dit keer was dat het scoreverloop.

Na een uur spelen verdubbelde Renate Jansen de score door vanaf de zijkant fraai de rechterbovenhoek te vinden. Ajax kon maar lastig een vuist maken, maar zorgde er in de slotfase nog wel voor dat het even spannend werd.

Eind november troffen beide ploegen elkaar in Eindhoven en ook toen trok de Eindhovense ploeg aan het langste eind, 3-1.

In Rotterdam stonden ook twee ploegen tegenover elkaar die dicht bij elkaar staan op de ranglijst van de eredivisie. Op Sportcomplex Varkenoord was nummer vijf PSV met 4-1 te sterk voor nummer zes Feyenoord.

In Rotterdam werd de eerste tik echter uitgedeeld door Feyenoord. Amber Verspaget kopte op aangeven van Zoï van de Ven raak voor de 1-0. PSV had voor rust de schade al weer gerepareerd via doelpunten van Laura Strik en Chimera Ripa.

Vlak na rust zorgde Senna Koeleman na een blunder van Feyenoord-keepster Jacintha Weimar voor de 1-3 en was de wedstrijd meteen gespeeld. Janou Levels bepaalde in de slotfase met een hard schot in de verre hoek de eindstand op 1-4.