Eerste vliegtuigen EU-luchtbrug met hulpgoederen geland in Syrië

In de Syrische hoofdstad Damascus zijn de eerste twee vliegtuigen van een EU-luchtbrug geland. Aan boord zijn hulpgoederen als wintervaste tenten, apparatuur voor accommodatie en verwarming voor de slachtoffers van de aardbevingen begin deze maand. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt.

Er zullen meer van dit type vluchten volgen. Vanuit kampen van de EU in Dubai en in Brindisi in Italië wordt hulp geleverd aan zowel het gebied dat door de regering wordt gecontroleerd als de gebieden die in handen zijn van het verzet.

De EC stelt dat er in totaal 420 ton aan hulpgoederen zal worden geleverd. 225 ton daarvan, met een waarde van 1,1 miljoen euro, komt uit EU-voorraden. De EU heeft Syrië tot nu toe ondersteund met zo'n 10 miljoen euro aan humanitaire hulp.

Afzonderlijke hulp

Ook zijn er lidstaten die afzonderlijk hulp sturen aan Syrië. Twee dagen na de bevingen maakte het kabinet bekend 10 miljoen euro aan hulp te geven. 7 miljoen euro wordt besteed via fondsen van de Verenigde Naties, 3 miljoen gaat via Nederlandse hulporganisaties. Dat ging om voedsel, water, dekens en tenten.

Afgelopen week hebben de EU-lidstaten besloten om de sancties tegen het land tijdelijk te versoepelen om zo meer hulp mogelijk te maken. Humanitaire organisaties hoeven zes maanden lang geen toestemming te vragen om hulp te bieden aan het getroffen gebied in Syrië.

Sinds 2011 gelden er sancties van de EU voor Syrië vanwege de burgeroorlog. Zo geldt er een verbod voor export van goederen die het regime in Damascus kan gebruiken om de oppositie te onderdrukken.