Palestijnse en Israëlische vertegenwoordigers spreken in Jordanië na escalatie geweld

Hoge Palestijnse en Israëlische vertegenwoordigers zijn naar Jordanië gekomen om te praten over het opgelaaide geweld van vorige week. Het is een van de eerste keren in tijden dat hoge functionarissen weer met elkaar praten. Ook vandaag was er weer een gewelddadig incident. Een Palestijnse schutter doodde volgens Israëlische functionarissen twee Joodse kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever. Voor het gesprek van vandaag schuiven ook delegaties uit Egypte, Jordanië en de Verenigde Staten aan, meldt persbureau AP. Anonieme functionarissen zeggen tegen het persbureau dat de ontmoeting een initiatief is van de VS. De ontmoeting zou belegd zijn om de spanningen te verminderen voordat de ramadan eind maart begint.

Correspondent Israël en Palestijnse gebieden Nasrah Habiballah: "Het is bijzonder dat Israël en de Palestijnen voor het eerst in jaren weer samen aan tafel zitten, maar de verwachtingen zijn niet hoog gespannen. Israël wil vooral praten over samenwerking met de Palestijnse Autoriteit op het gebied van veiligheid. Maar de Palestijnse Autoriteit (PA) komt met een hele ander wensenlijst. Zo zouden ze onder meer willen dat Israël stopt met de invallen van het leger in gebieden waar de de PA de controle heeft. Maar het vertrouwen in de diplomatieke weg die de PA wil bewandelen is bij veel mensen verdwenen. En dus verwachten weinig Palestijnen dat zij iets uit deze ontmoeting halen."

Bij de ontmoeting zijn hoge veiligheidsvertegenwoordigers aanwezig van de Palestijnse Autoriteit, die het voor het zeggen heeft in delen van de Westelijke Jordaanover. Maar Hamas, dat het voor het zeggen heeft in de Gazastrook, is er niet. De organisatie noemt de ontmoeting "een dolksteek in de rug van het Palestijnse volk". Na bekendmaking van de ontmoeting gingen in Gaza-stad honderden mensen de stad op om er tegen te demonstreren. Het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden laaide de afgelopen weken weer op. Het Israëlische leger deed een grootschalige inval in de stad Nablus op de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens de Palestijnse autoriteiten vielen er zeker elf doden en raakten meer dan honderd mensen gewond, van wie enkele zwaargewond. Daarna vuurden Palestijnse militanten meerdere raketten af op het zuiden van Israël. Vanuit de internationale gemeenschap wordt gevreesd voor een escalatie van het geweld.