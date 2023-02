Feyenoord heerst in Sittard en kan zich richten op belangrijke maand maart

Na de 0-2 van Mats Wieffer, een verwoestende uithaal van buiten de zestien, ging Arianit Ferati vlak voor de pauze in de fout in de opbouw. Alireza Jahanbakhsh pikte de bal op en stelde Santiago Giménez in staat te scoren.

De koploper, met de van een knieblessure herstelde Gernot Trauner op de bank, maakte in de eerste helft al het verschil en kreeg daarbij twee keer hulp van de thuisploeg.

Geen centje pijn voor Feyenoord in Sittard. De Rotterdammers stelden zich vooraf in op een lastige middag, maar Fortuna werd, op een korte fase na rust na, vrij eenvoudig aan de kant geschoven: 2-4.

Fortuna, zonder de geschorste trainer Julio Velázquez, kwam als herboren uit de kleedkamer en dwong rap de 1-3 af. De ingevallen George Cox raakte de paal en zag Deroy Duarte, na terugleggen van Burak Yilmaz, vervolgens doeltreffend uithalen.

De Limburgse storm ging geleidelijk aan liggen, waarna Feyenoord het initiatief terugpakte. Igor Paixão, koud in het veld, werkte de bal via Cox binnen en daarmee was het verzet van Fortuna wel gebroken.

Rentree Trauner

In de slotfase consolideerde Feyenoord de ruime voorsprong, al kopte Dimitrios Siovas uit een hoekschop nog wel de 2-4 tegen de touwen. Trainer Arne Slot liet centrale verdediger Trauner zijn eerste minuten sinds 13 november maken en dat was goed nieuws gezien de komende belangrijke wedstrijden.

Woensdag staat eerst de kwartfinale in de KNVB-beker in en tegen Heerenveen op het programma. In maart volgen bovendien de Europese confrontaties met Sjachtar Donetsk en, niet onbelangrijk, de topper tegen Ajax op zondag 19 maart.