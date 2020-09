Veerboot IJmuiden-Newcastle nu spookschip • 'Wachtenden teststraat Eindhoven lastiggevallen'

Het gaat niet goed met de veerbootverbinding tussen IJmuiden en Newcastle. De King Seaways en de Princess Seaways van rederij DFDS lagen vier maanden stil. Sinds half juli maken ze weer hun overtochten, maar kort daarna volgde een nieuwe klap: de quarantaineverplichting in het Verenigd Koninkrijk. Passagiers uit Nederland moeten na aankomst 14 dagen in quarantaine.

Deze week had de rederij tijdens een overtocht 92 passagiers aan boord; normaal zijn dat er in september ongeveer duizend. "De schepen zijn eigenlijk leeg", zegt directeur Teun Wim Leene tegen NH Nieuws. "Het enige wat we aan boord hebben is veel vracht. Daar zijn we blij mee, maar dat is niet voldoende om de kosten te dekken."

"Het is een beetje een spookschip geworden. De passagiers die we hebben proberen we in één restaurant te stoppen en ook één bar te openen. Er zijn geen activiteiten, er is geen live band, het casino is dicht. We hebben één gitarist die probeert gezelligheid te maken, maar met honderd passagiers is de sfeer heel anders dan met duizend passagiers."

Toch wil de directeur de veerboten niet opnieuw uit de vaart halen. "Met de vracht die we nu hebben, is het beter om door te blijven varen. Voor de vrachtrelaties die we hebben is het niet prettig als we nu weer vier maanden gaan stilliggen. Dus die continuïteit is ook heel belangrijk voor de toekomst."