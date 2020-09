Kuipers: 'Zelfde situatie als in maart' • Willem II-fans houden geen afstand

Minister Van Nieuwenhuizen gaat vakantievluchten naar gebieden waar code oranje geldt niet verbieden. Ze wil wel de vluchten naar vakantiebestemmingen met veel besmettingen ontmoedigen met extra publiekscampagnes en het aanspreken van luchtvaartmaatschappijen. Maar een verbod is gecompliceerd. "Je kunt niet in iemands hoofd kijken wat het reisdoel is."

Als ergens code oranje van kracht is mogen noodzakelijke reizen wel, bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden. Ook zijn vrachtvluchten toegestaan. "Ik sta open voor het ontmoedigen van vakantievluchten, maar het is wel gecompliceerd", aldus de minister van Infrastructuur en Waterstaat in een debat over coronaverspeiding en internationaal personenvervoer.

Ze benadrukt ook dat het uiteindelijk de verantwoordelijkheid is van de reizigers is om naar een gebied met code oranje te vertrekken. In het debat vroegen meerdere politieke partijen de stuntprijzen naar coronagebieden hard aan te pakken.

Ryanair biedt tickets aan voor vijf euro en geeft een tweede ticket gratis weg. De minister noemt de aanpak van Ryanair een "gotspe", maar zegt dat de instrumenten beperkt zijn om dit aan te pakken. Het heeft volgens haar geen zin om topman Michael O'Leary op het matje te roepen. "Ik denk niet dat hij erg genegen is om te komen." Wel gaat ze kijken of ze samen met haar Europese collega's iets zou kunnen doen, bijvoorbeeld kijken of RyanAir zich schuldig maakt aan prijsdumping.