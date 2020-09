Israël scherpt lockdown aan • 'Wachtenden teststraat Eindhoven lastiggevallen'

Het coronavirus is al ruim een half jaar in Nederland, maar toch is nog niet elke werkplek daarop aangepast. De arbeidsinspectie kreeg er al zo'n 3500 klachten over binnen, schrijft De Telegraaf. Op veel van die werkplekken kunnen collega's bijvoorbeeld niet genoeg afstand houden en is thuiswerken niet toegestaan, terwijl dat wel zou kunnen. Ook gaan sommigen nog naar het werk als ze ziek zijn.

"Bij de ingang wordt onze temperatuur gemeten", zegt een medewerker van een kaasfabriek tegen de krant, "maar aan het eind van het liedje moet je gewoon komen werken als je koorts hebt."