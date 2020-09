Hoogste aantal coronadoden sinds eind mei • Bezoek koning aan Münster afgeblazen

Bijna alle GGD's zijn nu overgeschakeld op een beperkte vorm van bron- en contactonderzoek. Deze aanpak wordt 'risicogestuurd' genoemd. Het betekent dat de onderzoeken nog wel worden gedaan, maar dat nauwe contacten niet meer allemaal worden gebeld.

21 van de 25 GGD's hanteren deze nieuwe praktijk. Twee dagen geleden waren het er nog 17. Afgelopen zaterdag nog 10.

Het beperkte contactonderzoek betekent dat nauwe contacten van besmette personen in die regio's alleen nog worden gebeld door de GGD als ze als risicogeval worden gezien. Dat is zo als ze kans hebben op een ernstig verloop van de infectie, in een zorgcentrum of asielzoekerscentrum wonen, een taal- of cultuurbarrière hebben of op een school of in de zorg werken.

De rest van de nauwe contacten moet door de besmette persoon zelf worden geïnformeerd dat ze tien dagen in quarantaine moeten.