Gommers: 'Lockdown gaat komen' • 'Tweede piek desastreus voor economie'

Google Maps gaat besmettingen per 100.000 inwoners van een gebied laten zien. Dat gebeurt met verschillende kleuren die aangeven hoeveel besmettingen er zijn, schrijft topmanager Sujoy Banerjee in een blogpost.

"Deze week introduceren we een tool die informatie over covid-19-besmettingen in een gebied laat zien, zodat je weloverwogen een beslissing kunt nemen over waar je heengaat en wat je daar kunt doen."

De dienst is straks te vinden onder de layers-knop rechts bovenin. Daar is dan een gemiddelde te zien van de laatste zeven dagen van het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Ook is er een label zichtbaar dat aangeeft of het aantal stijgt of daalt in dat gebied. Waar mogelijk zijn de data te zien op land-, staat-, provincie- en gemeentelijk niveau in de 220 landen die Google Maps ondersteunen.