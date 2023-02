Ritzege Yates in Verenigde Arabische Emiraten, eindzege Evenepoel

Wereldkampioen Remco Evenepoel heeft de vijfde editie van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De leider in het klassement werd in de slotrit aangevallen door Adam Yates, die tiende stond op iets meer dan een minuut, maar wist de schade te beperken en de eindzege veilig te stellen.

In de slotklim, 10,7 kilometer met een stijgingspercentage van 6,8 procent, reden Evenepoel, Yates en Sepp Kuss (Jumbo-Visma) weg uit het uitgedunde peloton. Ze streken neer op de laatsten van vijf vluchters.

De drie gingen erop en erover, waarna Kuss moest lossen. Yates (winnaar van de Ronde in 2020) demarreerde op drie kilometer van de top van de Jebel Hafeet, maar Evenepoel herpakte zich en finishte op tien seconden als tweede.

Poels beste Nederlander

Wout Poels werd zevende in de slotrit en was in het eindklassement ook de beste Nederlander op de zesde plaats.