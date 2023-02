Vaten met olie aangespoeld op Terschelling en Ameland

Op het strand van Terschelling zijn vanochtend meerdere vaten aangespoeld. Volgens Omrop Fryslân ging het om twee vaten met olie.

Gisteren spoelden er op Terschelling ook al zes vaten aan, en ook op Ameland werd een vat gevonden. De brandweer heeft ze opgeruimd. De gemeente meldt over de vondst van gisteren dat het toen ook ging om olievaten.

Het is volgens de brandweer niet duidelijk of er in alle aangespoelde vaten van vanochtend olie zit. "Ze worden opgeruimd om te voorkomen dat de vaten gaan lekken", aldus een woordvoerder van de brandweer.

Smeerolie

Volgens Omrop Fryslân staat op een van de vaten die vanochtend zijn gevonden dat het gaat om 'Marine System Oil', dat is olie die wordt gebruikt als smeerolie op schepen.

De gemeente Terschelling vraagt mensen die meer vaten of andere spullen vinden om dat zo spoedig mogelijk te melden bij de gemeente.