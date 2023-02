150 jaar Hindostaanse migratie naar Suriname: 'Tradities moeten behouden blijven'

Precies 150 jaar geleden vertrok het eerste schip met contractarbeiders vanuit India naar Suriname. Dat was het begin van de Surinaams-Hindostaanse gemeenschap, die dat dit jaar uitgebreid viert. De aftrap is vandaag met een grote bijeenkomst in Leeuwarden.

Het waren niet alleen hindoes die in India op de boot naar Suriname stapten. Er waren ook christenen en moslims bij. Daarom wordt de etnische groep in Suriname sinds 1947 met de term Hindostanen aangeduid (en niet hindoestanen).

Eenmaal in Suriname kregen de contractarbeiders vaak zwaar werk te doen tegen een schamele beloning: 10 tot 15 cent per dag (naar moderne maatstaven hooguit een paar euro).

"Ze moesten 12 uur per dag werken op de plantages", zegt de 62-jarige Autar, die de verhalen nog kent van zijn voorouders, die van vader op zoon zijn overgedragen. "Ze kregen geen rust en moesten continu werken, alleen op zondag niet."

Een klein deel bezweek in Suriname aan ziekten en het zware werk, maar de meesten wisten met ijver en spaarzin succesvolle landbouwers te worden.

Raciale spanningen

De arbeiders hadden een contract gekregen voor vijf jaar, daarna konden ze kiezen: terug naar India of blijven. "Sommigen hadden heimwee en gingen terug, maar de meesten bleven."

Wat ook bleef waren de tradities die ze uit India hadden meegenomen, ook toen later een grote groep Hindostaanse Surinamers naar Nederland kwam. Dat gebeurde vaak uit angst. In het multi-etnische Suriname liepen de raciale spanningen soms hoog op.

De grootste groep kwam rond de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 naar Nederland. Veel Hindostanen kwamen in Den Haag terecht, maar ook in het noorden van het land wonen er veel. In Suriname zijn er tegenwoordig zo'n 150.000 en in Nederland ongeveer 180.000, maar waarschijnlijk zijn het er in ons land wel meer, vermoedt Autar, want niet iedereen is geregistreerd.

Interesse voor tradities

Hij vertelt dat de Hindostanen erom bekend staan zich bescheiden op de stellen en zich snel aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Maar daardoor is er ook het risico dat de eigen tradities en kennis van de eigen taal, het sarnámi, verloren gaan.

"We willen dat die behouden blijven. Maar we zien gelukkig ook veel jongeren bij de activiteiten die we organiseren. Er is weer steeds meer interesse voor die tradities."