Golfer Luiten behoudt vorm en eindigt ook in New Delhi als derde

Joost Luiten heeft naast de eindzege gegrepen van het India Open. De golfer uit Rotterdam liep met -4 een goede slotronde, maar z'n totaal van 276 (-12) was net niet toereikend om de Duitsers Marcel Siem (-14) en Yannick Paul (-13) te passeren in New Dehli.

Luiten, die afgelopen week ook al derde werd bij het Thailand Open, begon op drie slagen van Paul en op twee van Siem. De laatste maakte als eerste een birdie en deelde halverwege de leiding met Paul.

Titel voor Siem

Luiten volgde op twee slagen dankzij twee birdies. Dichterbij kwam de Nederlander echter niet. De 42-jarige Siem pakte zijn vijfde titel op de Europese tour, maar zijn eerste sinds november 2014.