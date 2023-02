Lavreysen ook de beste op sprint bij Nations Cup in Jakarta

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft bij Nations Cup-wedstrijden in Jakarta na de keirin ook de sprint gewonnen. In de finale versloeg hij de Japanner Kaiya Ota. Jeffrey Hoogland werd vijfde, voor Thijmen van Loon viel het doek in de eerste ronde.

Olympisch en wereldkampioen Lavreysen noteerde in de kwalificatie de snelste tijd en won vervolgens al zijn races. In de kwartfinales rekende hij af met Matthew Richardson. Daarmee haalde Lavreysen zijn gram nadat de Australiër hem dit seizoen in de Champions League al een paar keer de baas was geweest.

Op de madison werden Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip tweede, achter de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt, de wereldkampioenen van 2018 en 2019.