Marathonschaatsster Kiel wint in Lulea en pakt eindzege GP-klassement

Marathonsschaatsster Esther Kiel is op het ijs in het Zweedse Lulea de winnares van het GP-klassement geworden. Ze won de Sea Ice Classic, de zesde (en laatste) GP-race over 102 kilometer, en klom zo van de tweede naar de eerste plaats.

Kiel trok samen met Loesanne van der Geest op 20 kilometer van de meet ten aanval. Kiel viel en daarna voegden Roza Blokker, Beau Wagemaker, Elsemieke van Maaren, Laura van Ramshorst, Emma Engbers, Laura Lorenzato, Sandra Dekker en Nienke Smit zich bij de koplopers.

Sharon Hendriks, die haar eerste plaats in het klassement verdedigde, probeerde het gat te dichten, maar dat lukte niet. In de sprint ging Kiel van kop af aan en dat had succes. Dit GP-seizoen won ze ook de Aart Koopmans Memorial (GP 1) en donderdag won ze Grand Prix 4 in Lulea.