Aanvoerder Willem II: 'Gerrard? Die heeft bij Liverpool gespeeld toch?'

Gerrard wist Liverpool, waar hij na zijn debuut in 1998 tot 2015 zou blijven voetballen, nooit naar de landstitel te loodsen, maar won met de Reds in 2005 wel de Champions League. Daarnaast kwam hij 114 keer uit voor het Engelse elftal.

"Steven Gerrard? Die heeft bij Liverpool gespeeld toch?" Het vraagteken is gespeeld. De lach op het gezicht van Willem II-aanvoerder Jordens Peters verraadt dat hij heus wel weet wat de reputatie is van de huidige manager van Rangers FC, de Schotse topclub die vanavond te gast is in het Koning Willem II Stadion.

Het duel tussen Willem II en Rangers FC is vanaf 21.00 uur te volgen via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 en een liveblog op deze site. De samenvatting is te zien in Studio Sport om 23.35 uur op NPO 1.

Kortom, een grote naam in het internationale voetbal. Peters: "We hebben daar afgelopen weekend al grapjes over gemaakt: dat Steven Gerrard aan het kijken was hoe Willem II speelt. Dat had je een paar jaar geleden niet kunnen bedenken."

Willem II gelooft in een stunt: 'Over één duel meer kans' - NOS

Gerrard, die sinds juni 2018 Rangers FC onder zijn hoede heeft, wil uiteraard niet verrast worden door de Tilburgers in de derde voorronde van de Europa League. De Schotten waren in de vorige schifting in Gibraltar met 5-0 te sterk voor Lincoln Red Imps, terwijl Willem II in Luxemburg met dezelfde cijfers FC Progrès Niederkorn opzijzette.

Gezond beleid

Europees voetbal. Peters moet zichzelf af en toe nog even in de arm knijpen. "Prachtig natuurlijk. Toen ik hier negen jaar geleden tekende, had ik dat niet durven dromen. In mijn eerste jaar hier degradeerden we en had de club het financieel heel moeilijk. Het is een proces van meerdere jaren geweest, waarin ik Willem II heb zien uitgroeien tot een stabiele club."

De beloning voor het gezonde beleid dat in Tilburg werd gevoerd, "rust in de top van de organisatie en spelers halen met een karakter dat past bij de club", kwam vorig seizoen. Toen de competitie vanwege de coronacrisis moest worden afgebroken, stond Willem II in de eredivisie op de vijfde plaats, goed voor een ticket voor de voorronde van de Europa League.