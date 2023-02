Ooit PSV en Oranje, nu is Brenet gelukkiger dan ooit in Twente: 'Geschenk uit hemel'

Joshua Brenet is pas 28 jaar oud, maar de rechtsback van FC Twente heeft er voor zijn gevoel al een heel voetballeven opzitten. Hij brak door op rechtsbackpositie bij PSV, speelde in 2016 zelfs twee interlands voor het Nederlands elftal en vertrok twee jaar later naar Hoffenheim om in de Duitse Bundesliga te gaan spelen. Daar ging het mis. In vier jaar tijd speelde hij vooral de laatste twee jaar amper wedstrijden en een verhuurperiode bij Vitesse liep uit op een teleurstelling. Brenet ging door een diep dal: "Als je twee jaar niet mag spelen, alleen trainen en een positiespelletje meedoen, dan voel je je geen voetballer meer. Er was geen licht meer aan het einde van de tunnel. Tot FC Twente me wilde hebben. Een geschenk uit de hemel."

Joshua Brenet heeft weer plezier - AFP

Vorig seizoen tekende Brenet in de winterstop een contract bij FC Twente. Sindsdien speelde hij bijna alles en scoorde hij al zeven keer. Als rechtsback. "Ik heb mezelf weer hervonden. De liefde voor het spelletje, het plezier... Alles heb ik in Enschede weer teruggevonden. En dat merk je in de wedstijden." Tegenstander PSV Niet alleen met Brenet persoonlijk gaat het goed. FC Twente staat vijfde in de competitie, maar drie punten achter nummer vier PSV. En laat Brenets oude club vanmiddag nou net de tegenstander zijn. "PSV doet me nog wat, het is de eerste keer dat ik terugga naar het Phillips Stadion."

"Met de jeugd erbij heb ik acht jaar bij PSV gespeeld, de club heeft altijd een speciale plek in mijn hart", vervolgt de verdediger. Toch is Brenet blij dat hij niet bij de tegenstander van zondag speelt. "Bij PSV moet je altijd eerste of tweede worden. Hier is het meer het gevoel dat het mag. Dat geeft je een stukje vrijheid als persoon en in je hoofd. Je kan hier dromen en ambities hebben."

Joshua Brenet (links) namens PSV in de Champions League tegen CSKA Moskou - AFP