Drie personen aangeklaagd in Hongkong na vondst in stukken gezaagd fotomodel

De politie trof in het appartement ook een vleessnijder en een kettingzaag aan. In het huis zou verder stoofvlees zijn gevonden waarin mogelijk menselijke resten waren verwerkt. Vier personen zijn gearresteerd, van wie er drie maandag voor de rechter staan.

Drie personen worden aangeklaagd vanwege de moord op een fotomodel in Hongkong. Delen van het lichaam van de 28-jarige Abby Choi werden vrijdag gevonden in een koelkast van een flat, meldt onder meer persbureau AFP.

Volgens politiechef Alan Chung is het motief voor de moord mogelijk een ruzie over geld. "We denken dat het slachtoffer en haar ex-schoonfamilie veel conflicten hadden over een grote hoeveelheid geld", zei hij tegen persbureau AFP. "Iemand was ontevreden over hoe het slachtoffer met geld omging."

De politie doet nog altijd onderzoek naar de zaak en sluit verdere arrestaties niet uit. Choi werd dinsdag voor het laatst levend gezien.