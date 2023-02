Exit Ronaldo, hardheid en discipline: hoe Ten Hag United toch weer op de rails kreeg

"Doe het nou niet", zei Louis van Gaal nog. Het is geen voetbalclub meer. Te commercieel. Maar Erik ten Hag was eigenwijs genoeg en vertrok toch. Brutaal genoeg trok hij in Engeland gewoon zijn eigen plan. Precies wat Manchester United nodig had. Tegen het eind van de middag treft Ten Hag in de finale van de League Cup Newcastle United. Het kan de eerste prijs worden voor de Mancunians sinds 2017. In de afgelopen vijf jaar was het een zooitje op Old Trafford. Vier trainers ontslagen. Nul prijzen gepakt. Weinig lijn in het spel. Geen lijn in de aankopen. Clublegende sir Alex Ferguson sloeg zijn handen wekelijks voor de ogen. Maar met een 53-jarige Tukker in de dug-out lukt het plots wel. Diner met 'Fergie' Het begon nog zo dramatisch, na een nederlaag thuis tegen Brighton en de afgang bij Brentford. Maar na de ietwat gelukkige winst op Liverpool viel veel goed voor Ten Hag, met de uitschakeling van Barcelona donderdag in de Europa League volgens Ten Hag als 'grootste overwinning dit seizoen'. Achtenveertig uur voor dat duel met Barcelona dineerde Ten Hag nog met United-paus Ferguson zelf. Voetbalpraat op het hoogste niveau. Ten Hag was onder de indruk van de kennis van de Schot. "Hij is bereid dat met mij te delen. Hij wil helpen."

Sir Alex and Erik out for a meal ❤️🔴@Patron_MUFC 📸 pic.twitter.com/ENZkhRtPtO — UtdPlug (@UtdPlug) February 21, 2023

Met de steun van 'Fergie' kan een hoofdtrainer van United veel maken. Bovendien dragen de fans Ten Hag zowat op een schild door de straten van Manchester. Er wordt weer gewonnen en, nog belangrijker misschien, de fans zien 'EtH' als baken van rust en standvastigheid in de onrustige bestuurlijke periode waarin United zit. De door vele fans gehate eigenaren, de familie Glazer, staan open voor een verkoop van de club. De eerste oliesjeiks meldden zich al in Manchester met een zak geld van bijna zes miljard euro. Net als de Britse miljardair Jim Ratcliffe. M.U.S.T. Het Manchester United Supporters Trust (M.U.S.T.), een overkoepelende supportersbond met 200.000 leden die invloed probeert uit te oefenen op het beleid van de club, stelde een lijst met voorkeuren op waaraan de nieuwe eigenaren moeten voldoen. Eén punt is een keiharde, niet-onderhandelbare eis: wie de nieuwe eigenaar ook wordt, Ten Hag moet blijven.

Erik ten Hag - AFP

"Iedereen kan de progressie zien die het team maakt onder Erik ten Hag. Na een frustrerend decennium is het duidelijk dat enorme stappen zijn gezet. Elke potentiële bieder moet expliciet zijn steun uitspreken voor Ten Hag en zijn plannen om de glorie van United te herstellen." Die nieuwe glorie komt wonderbaarlijk snel dichterbij. Hoe Ten Hag dat zo rap voor elkaar kreeg? Spelers en enkele clublegendes zijn het er wel over eens: Ten Hag bracht de discipline terug. Al tijdens het eerste trainingskamp, herinnerde captain Bruno Fernandes zich onlangs. 'Aanhaken of wegwezen' "Hij eiste heel veel van ons op de trainingen. Hij gaf aan dat we moesten aanhaken of wegwezen." Maar zou hun nieuwe trainer ook een grote naam aanspreken als die het liet lopen? Zonder meer. "Hij deed het iedere keer consequent. Bij Cristiano Ronaldo, bij Jadon Sancho en bij Marcus Rashford." Topspits Rashford kwam te laat en kon zijn kicksen in zijn tas laten. "Marcus was in vorm, maar deed wat verkeerd. De manager passeerde hem meteen. Iedereen dacht: wauw", vertelde Fernandes. Sindsdien speelt Rashford beter dan hij ooit deed voor United. "In de afgelopen jaren heeft deze kleedkamer, die van United, hardheid en discipline hard nodig gehad. Die was er niet en nu wel", zag oud-speler Rio Ferdinand begin januari.

Rashford en Ten Hag na de zege op Leeds United - Pro Shots

Het disciplinair banken van Rashford past in een reeks beslissingen die perfect uitpakten voor Ten Hag. Sancho werd uit de basisopstelling gehaald en Ten Hag nam Harry Maguire al vroeg de aanvoerdersband af, waarmee hij duidelijk maakte dat zelfs de positie van de duurste United-verdediger ooit niet heilig is. Ronaldo merkte dat even later ook, toen de superster een invalbeurt weigerde en vroegtijdig het stadion verliet. Ten Hag liet hem het eerstvolgende duel buiten de selectie. Drie dagen later vertrok de Portugees definitief, na een spraakmakend interview. United koos Ten Hags kant.

Ten Hag legt Ronaldo wat uit bij zijn invalbeurt tegen Southampton - AFP

Sinds Ronaldo's vertrek lijkt de sfeer nog verder verbeterd en is er frisse energie binnen de club ontstaan, merkte Ferdinand op. Prominente namen die eerder flinke kritiek uitten op Ten Hag, zoals Paul Scholes ("moedige manager"), Gary Lineker ("zeer indrukwekkend") en Peter Schmeichel ("vintage versie van Ferguson") spreken vol lof over de man uit Haaksbergen. Zelfs het vaak snoeiharde clubicoon Roy Keane heeft bewondering: "Je voelt dat het energieniveau anders is. De 'feel good'-factor is terug."

League Cup-finale bij de NOS De finale van de League Cup tussen Manchester United en Newcastle United op Wembley is vanaf 17.30 uur te volgen via het liveblog op NOS.nl en de NOS-app of via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting is te zien in NOS Studio Voetbal op NPO 1 vanaf 22.20 uur.

Wat Ten Hag goed uitkomt, is dat enkele opmerkelijke tactische keuzes goed hebben uitgepakt. Wout Weghorst halen en als sleurende nummer 10 achter Rashford gebruiken, bijvoorbeeld. Of back Luke Shaw als linkercentrale verdediger opstellen. Het draagt allemaal bij aan Ten Hags gezag. Ook sterkt het hem in het stellen van duidelijke regels, die voor iedereen gelden, en het zonder angst genadeloos hard naleven van die regels. Ze gelden overigens ook voor hemzelf, bleek wel uit de straftraining na de nederlaag tegen Brentford. Ten Hag rende de 13,6 kilometer mee. Ten Hag heeft het respect van de spelers. En de zegen van de clubleiding. "De Nederlander heeft de situatie van de club eigenhandig gekanteld", schreef de BBC. En: "Ten Hag heeft honderd procent vrijheid om teamperikelen te behandelen zoals hij wil." De Tukker is de baas in Manchester. "Ten Hag doet denken aan het tijdperk-Ferguson."