45 migranten omgekomen bij bootongeluk voor zuidkust Italië

In het uiterste zuiden van Italië zijn de lichamen aangespoeld van 45 migranten die schipbreuk hebben geleden, zegt de kustwacht. Onder de doden zijn meerdere kinderen. Ook een baby van een paar maanden oud is omgekomen, meldt de publieke omroep RAI.

De boot is drie of vier dagen geleden vertrokken uit Izmir in Turkije. Het schip zou te zwaar beladen zijn geweest en niet bestand tegen de ruwe zee. Het brak in tweeën, vermoedelijk in de buurt van het strand.

Er waren volgens de kustwacht zo'n 120 mensen aan boord toen het ongeluk vanochtend vroeg gebeurde, maar opvarenden zeggen dat dat er 140 tot 150 waren. 81 mensen hebben het overleefd, 22 zijn er naar het ziekenhuis gebracht.

Sommige opvarenden hebben op eigen kracht de kust bereikt, meldt de RAI. De migranten waren afkomstig uit Pakistan, Afghanistan en Somalië.

Op beelden is te zien hoe zij worden opgevangen. Van hun schip is niets meer over: