43 migranten omgekomen bij bootongeluk voor zuidkust Italië

De boot zou zijn vertrokken uit Turkije. Het schip zou te zwaar beladen zijn geweest en niet bestand tegen de ruwe zee, waardoor het in tweeën is gebroken op de Middellandse Zee.

In het uiterste zuiden van Italië zijn de lichamen aangespoeld van 43 migranten die schipbreuk hebben geleden, zegt de kustwacht. Onder de doden zijn meerdere kinderen. Ook een baby van een paar maanden oud is omgekomen, meldt de publieke omroep RAI.

De Italiaanse premier Meloni zegt in een verklaring "diep bedroefd" te zijn over "de vele levens die door mensensmokkelaars zijn beëindigd". Ze wil zich met haar regering inzetten om dodelijke boottochten te voorkomen, onder meer door "volledige medewerking" te eisen van de landen waar de migranten vandaan komen en waarvandaan de boten zijn vertrokken.

In het zuiden van Italië zijn in het verleden al vaak migranten aangespoeld die via de zogenoemde Middellandse Zeeroute in Europa proberen te komen. Sinds 2014 zijn op die route volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zeker 20.333 mensen om het leven gekomen of vermist geraakt.

Het Italiaanse eiland Lampedusa is doorgaans de eerste bestemming van veel migranten die veelal vanuit Libië en Tunesië de oversteek maken. Begin deze maand werden er nog tien lichamen van migranten van een vissersboot gehaald.